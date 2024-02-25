İsrail savaş kabinesi rehine takasının ilkelerini onayladı

İsrail basınının bildirdiğine göre İsrail savaş kabinesi, Hamas ile rehine takası anlaşmasına ilişkin müzakereler için yönergeleri onayladı.



Bu adım, cuma günü Paris'te İsrail, ABD, Katar ve Mısır temsilcilerinin, Tel Aviv ile Hamas arasında rehine takası anlaşmasını görüşmek üzere yapılan görüşmelerin ardından geldi.



Yedioth Ahronoth gazetesi, Hamas'ın bu ilkeleri kabul etmesi halinde, İsrail'in rehine takası görüşmelerine devam etmek üzere Katar'a bir heyet göndereceğini yazdı.



Ancak gazete bu ilkeler hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi.



Gazeteye göre, önerilen ateşkesin şartları, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve yerlerinden edilen Filistinlilerin kuzey Gazze'ye geri dönmesi de dahil olmak üzere pek çok detayın hala tartışılması gerekiyor.

İsrailliler, rehinelerin bırakılması için Tel Aviv'deki eylemlerini sürdürüyor.



Her iki tarafın resmi kaynaklarına göre Hamas'ın 7 Ekim'deki sınır ötesi saldırısının ardından 130'dan fazla İsrailli rehineyi elinde tuttuğuna inanılırken İsrail de hapishanelerinde en az 8 bin 800 Filistinliyi tutuyor.