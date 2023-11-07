İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneydeki Sur kenti üzerinde alçak uçuş yaptı.

ads ads ads ads
07/11/2023

ads
İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal ederek ülkenin iç kesimlerine kadar girdi.

Savaş uçakları Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesi üzerinde bir müddet alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti semalarında da alçaktan uçtu.

07/11/2023 22:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.