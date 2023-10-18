İsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yoğunlaştırdı. El Kuds Hastanesi yakınları ve Tel el Hava mahallesi yoğun bombardımana maruz kaldı.

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18/10/2023

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İsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor

İsrail güçleri, Gazze'de sınır tanımadan saldırılarını artırıyor.

Akşam saatlerinde El-Kuds Hastanesi yakınları hedef alındı. Yoğun hava saldırısı sonrası hedef alınan yerlerde yangın çıktı.

İsrail güçleri, Gazze’deki Tel el Hava mahallesi yerleşim yerlerini de bombalandı.

Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

18/10/2023 22:35
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TAGS: İsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor
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