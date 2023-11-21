İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail savaş uçakları Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi hedef aldı, çok sayıda ölü ve yaralı var.

ads ads ads ads
21/11/2023

ads
İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var


Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Cibalya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan El-Faluca bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı "Hafsa" adlı okulu bombaladı.

Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da da en az 9 evi daha vurdu. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinde iletişim kesildi

Öte yandan İsrail, Gazze'de haberleşme kulelerini hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentindeki iletişimin tamamen kesildiği kaydedildi

21/11/2023 09:59
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: İsrail, sivil, okul
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.