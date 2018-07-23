İsrail Suriye sınırında roket alarmı

Suriye'deki Esed rejiminin ülkenin güneyinde, İsrail sınırına yakın bölgelerde düzenlediği saldırılar sırasında attığı roketler nedeniyle İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin alarmlarının devreye girdiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, bu sabah işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin alarmları devreye girdi.

Alarmların İsrail sınırına yakın bölgede Esed rejim güçleri ile muhalifler arasında yaşanan çatışmalar sırasında atılan roketler nedeniyle çalıştığı ve hava savunma sisteminden iki adet füzenin ateşlendiği belirtildi.

Füzelerin roketleri vurup vurmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Açıklamada, Suriye'deki iç savaş sırasında ateşlendiği belirtilen roketlerin İsrail tarafına ulaşmadığı, herhangi bir can kaybına ve hasara yol açmadığı kaydedildi.

Rejim ve destekçilerinin 20 Haziran'da Rusya'nın hava desteğiyle ilk olarak Suriye'nin güneyindeki Dera'ya askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Dera'da kalıcı ateşkes ve tahliye anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Rejim ve destekçileri, Dera'nın büyük bölümünü ele geçirdikten sonra hafta başında İsrail sınır hattına yönelmişti