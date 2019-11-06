İsrail: Suriye’deki Kürtlere her türlü destek sağlamaya hazırız

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, Suriye’deki Kürtlere insani yardım ulaştırdıklarını ve her türlü destek sağlayacaklarını belirtti.

Jerusalem Post’un haberine göre İsrail parlamentosunda konuşan Hotovely, “İsrail, diplomatik ve insani konularda çok sayıda yardım talebi aldı. Kürtlere farklı kanallar üzerinden yardım sağlıyoruz” dedi.

Kürtlere insani yardım ulaştırmak için farklı sivil toplum örgütlerine yardım ettiklerini söyleyen Hotovely, “Kürtlere her türlü destek sağlamaya hazırız” dedi.

06/11/2019 21:13