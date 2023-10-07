İsrail tankının imha edildiği ve içindeki askerlerin esir alındığı öne sürüldü

Filistin'den sosyal medya hesaplarında, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede vurulmuş bir tankın yandığı görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde konuşan Filistinli, tanktaki İsrail askerlerinin İzzeddin el-Kassam güçleri tarafından esir alındığını söyledi.

Sosyal medyada ayrıca Kassam'a bağlı silahlı kişilerin İsrail'e ait askeri bir aracı Gazze içinde sürdüğü görüntüler de yer aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı bir grubun, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiği, İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirilmişti.

[Fotograf: Reuters]