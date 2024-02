İsrail ve Lübnan kaçınılmaz bir savaşın eşiğinde

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah milisleri arasında geniş çaplı bir savaş ihtimali sınırın her iki tarafındaki insanları da korkutuyor. Ancak bazıları bunu İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı devam eden saldırılarının kaçınılmaz bir sonucu olarak görüyor. Böyle bir savaş, her iki tarafın da şimdiye kadar yaşadığı en yıkıcı savaş olabilir.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres geçen ay, İsrail-Hizbullah arasında muhtemel bir savaşın "tam bir felaket olacağı" konusunda uyarmıştı.



İran destekli Hizbullah, bölgesel müttefiki Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısına hazırlıksız yakalanmış görünüyordu.



O tarihten bu yana Hizbullah ve İsrail arasında her gün karşılıklı sınır ötesi saldırılar yapılıyor ve bu saldırıların etkisi giderek artıyor. İsrail ayrıca Lübnan'da Hizbullah ve Hamas yetkililerini hedef alarak infaz ediyor.



Lübnan tarafında çoğu Hizbullah savaşçısı olmak üzere 200'den fazla kişi, İsrail tarafında ise 18 kişi öldürüldü. Her iki taraftan da on binlerce kişi kalıcı olarak yerinden edildi.

SAVAŞ OLASILIĞI GİDEREK ARTIYOR



İsrailli siyasi ve askeri liderler Hizbullah'ı, militanlar sınırdan çekilmediği sürece savaş olasılığının giderek arttığı konusunda uyardı.



Hizbullah lideri Hasan Nasrallah savaş başlatma tehdidinde bulunmadı ancak İsrail'in başlatması halinde “sınır tanımayacakları” bir savaş olacağı uyarısında bulundu.



Lübnanlı yetkililere göre Hizbullah, Gazze'de ateşkes olmadan İsrail-Lübnan sınırında ateşkesi kabul etmeyeceğini söyledi ve güçlerini sınırdan birkaç kilometre geriye çekmeye yönelik ABD önerisini geri çevirdi.



Güney Lübnan'daki BM barışı koruma misyonu sözcüsü Andrea Teneti, iki tarafın da savaş istemiyor gibi göründüğünü söyledi. Ancak "yanlış bir hesaplamanın kontrol edilmesi çok zor daha geniş bir çatışmayı tetikleyebileceğini" belirtti.

01/02/2024 12:18