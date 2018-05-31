"İsrail ve Rusya Suriye sınırı için anlaştı" iddiası

Suriye'nin güneyinde, İsrail ve Ürdün sınırındaki bölgeyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. İsrail ile Rusya'nın, Suriye ordusunun ülkenin güney sınırında kontrolü yeniden sağlaması konusunda anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

İsrail medyasına göre, Rusya ve İsrail diplomatik görüşmeler neticesinde sınır bölgesinin yeniden rejim güçlerinin kontrolüne geçmesi konusunda anlaştı.

Sınır bölgelerinde İran, Lübnan Hizbullah'ı ya da herhangi bir yabancı milis gücünün bulunmaması konusunda mutabık kalındı.



İsrail'in Suriye içindeki hareket özgürlüğünü koruyacağı da iddialar arasında. Suriye rejiminin de söz konusu anlaşmayı onayladığı öne sürüldü.



İsrail basınında, Rusya'nın İran'dan Suriye-İsrail sınırındaki güçlerini çekmesini istediğine ilişkin haberler yer almıştı.



Yine İsrail basınına göre İsrail-Suriye arasında 1974'te imzalanan anlaşmaya geri dönülecek.



Böylece sınırda 10 kilometrelik tampon bölge oluşturulacak. 25 kilometrelik alanda karadan havaya füze bulundurulamayacak.