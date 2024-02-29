İsrail, yardım bekleyen insanları vurdu; en az 77 ölü var

İsrail, bahsi geçen saldırı hakkında bilgileri olmadığını söyledi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şehri yakınlarında yardım bekleyen insanlara İsrail'in ateş açması sonucunda 77 insanın öldürüldüğünü ve 280 kişinin de yaralandığını belirtti. İsrail, bahsi geçen bölgeye bir saldırı olduğuna dair bilgileri olmadığını ifade etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kidra, saldırının bugün Gazze'nin kuzeyindeki el-Nabusi kavşağında meydana geldiğini geldiğini belirtti.

Kibra, El-Şifa Hastanesi'ne çok sayıda ağır yaralı getirildiğini ve hastane ekibinin yoğunluğa yetişmekte zorlandığını ifade etti.

Kamal Adwan Hastanesi'nin başhekimi Hüsam ebu Safiye de kendilerine 10 ceset ve onlarca yaralı getirildiğini ifade etti.

Reuters'a konuşan Safiye, "Diğer hastanelerde kaç kişi var bilmiyoruz" dedi.

Hamas, saldırının ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması odaklı görüşmeleri çökertebileceğini ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan olay yerinde çekildiği belirtilen videolarda çok sayıda cesedin kamyonlara yüklendiği görüldü. Reuters'ın teyit ettiği bir videoda onlarca kişinin yerde hareketsiz yattığı görülüyor.

İsrail ordu sözcüsü, İsrail'in bahsi geçen bölgeye topçu ateşinde bulunduğuna dair bir bilgi bulunmadığını ifade etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 30 bini aştığını açıklamıştı.