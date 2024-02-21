İsrail yardım konvoylarını vuruyor

Açlık ve susuzluğun etkisiyle çocuklarına ve yaşlılarına bir parça yemek göndermenin mecburiyetiyle Gazzeliler yardım TIR’ının üstüne çıkmıştı.

Bu kamyon aylardır Gazze'nin kuzeyine giden tek konvoya bağlıydı. El Reşid Yolu'ndan geçen konvoy, akşamüstü bir İsrail savunma güçleri noktasından geçti. Tam bir buçuk saat sonra bir kamyon, İsrail saldırısıyla vuruldu.Neyse ki can kaybı olmadı. CNN International ekipleri Birleşmiş Milletler yetkililerinden ve görüntülerden bunun bir İsrail donanması saldırısı olduğunu ortaya koydu. Saldırı, denizden karaya yapılmıştı.

Şu aralar Hamas'a destek vermekle suçlanan Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ajansı Koordinatörü Juliette Touma saldırının adeta göz göre göre geldiğini böyle anlattı. “İsrail ordusu ile konvoyların koordinatlarını ve konvoyun güzergâhını paylaşıyoruz. Ancak İsrail ordusu bize tamam deyip yeşil ışık yaktığında bu UNRWA konvoylarının geçebileceği anlamına geliyor. Bu haberleşmenin amacı çatışmasızlık anını yakalamak.”

CNN International ayrıca bunun ilk saldırı olmadığını da ortaya çıkardı. Gazze'nin kuzeyi hala 300 bin mültecinin evi olmayı sürdürüyor. Buraya giden konvoylar sürekli İsrail saldırısına maruz kalıyor. Son olarak bir yardım çalışanı işkence gördüğünü söyledi. “Nüfusun bu kadar büyük bir yüzdesi o kadar acil bir ihtiyaç içinde, o kadar acil açlık riski altında, buna bakan tüm uzmanlar alarmı yükseltiyor. Ve bu açıdan bakıldığında, bu tür eylemleri haklı çıkarmak için ne tür bir potansiyel askeri gerekçenin ileri sürülebileceğini anlamak benim için gerçekten zor.”