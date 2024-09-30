İsrail, Yemen'de Husileri vurdu: 4 ölü, 29 yaralı

Filistin ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bu kez Yemen'in liman kenti Hudeyde'yi vurdu. Hedef alınan noktalar arasında enerji santralleri ve petrol ithalatı için kullanılan bir liman da yer aldı. Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Mesajımız açık, İsrail için hiçbir yer çok uzak değildir" açıklaması yaptı. Saldırıda 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, çok sayıda savaş uçağıyla Yemen'deki İran destekli Husiler'e ait askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Vurulan noktalar arasında enerji santralleri ve petrol ithalatı için kullanılan bir liman olduğu duyuruldu.

Saldırıda 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Saldırının, Husiler tarafından İsrail'e yönelik son saldırılara yanıt niteliğinde olduğu belirtiliyor.

"İSRAİL İÇİN HİÇBİR YER UZAK DEĞİL"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, saldırının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in düşmanlarını mesafe fark etmeksizin vuracağını söyledi.



İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da İsrail'in Yemen saldırısına yönelik kınama açıklaması gecikmedi.

Yemen'deki Husiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri dönüşünde kullandığı Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef almış, füze İsrail hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüştü.

İSRAİL 20 TEMMUZ'DA HUDEYDE LİMANI'NI VURMUŞTU



İsrail ordusu, en son 20 Temmuz’da Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde Limanı’nı hedef almış, limanda yük boşaltmak için kullanılan dört vinci vurmuştu. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 83 kişi de yaralanmıştı.