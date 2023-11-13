İsrail yine mülteci kampına saldırdı

Akşam saatlerinde İsrail savaş uçakları Cibaliye mülteci kampına saldırı düzenledi. 12 bina hava saldırısı sonrası yıkıldı. Saldırı sonrası yangın çıktı. Çok sayıda sivil katledildi. Yüzlerce kişi enkaz altında kaldı.

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13/11/2023

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İsrail yine mülteci kampına saldırdı


Akşam saatlerinde İsrail savaş uçakları Cibaliye mülteci kampına saldırı düzenledi. 12 bina hava saldırısı sonrası yıkıldı. Saldırı sonrası yangın çıktı. Çok sayıda sivil katledildi. Yüzlerce kişi enkaz altında kaldı.

Filistin resmi haber ajansı, İsrail güçlerinin Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

13/11/2023 21:45
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TAGS: İsrail yine mülteci kampına saldırdı
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