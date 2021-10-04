İsrail yönetiminden 'İran, İsrailli iş adamlarını öldürmek istedi' iddiası

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04/10/2021

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İsrail yönetiminden 'İran, İsrailli iş adamlarını öldürmek istedi' iddiası

İsrail yönetimi, "İran'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bazı İsrailli iş adamlarını öldürmek istediğini" iddia etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İran, Kıbrıs'ta İsrailli iş adamlarını hedef alan bir terör saldırısı gerçekleştirmeye çalıştı." ifadesine yer verildi.

Daha önce İsrail basınında çıkan haberlerin aksine İsrailli milyarder Teddy Sagi'nin hedeflerden biri olmadığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Sagi'nin kimliği açıklanmayan bir Rus ortağına borcu nedeniyle GKRY'de "birkaç gün önce" suikasta uğramaktan son anda kurtulduğu ileri sürülmüştü.

04/10/2021 16:48
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TAGS: İsrail, İran, HABER
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