İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi
İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin izni olmadığı gerekçesiyle Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi.
09/04/2021
İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin izni olmadığı gerekçesiyle Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria sakini 300 Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin verilmediği belirtildi.
Cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen Filistinliler, sabahtan itibaren Eski Şehir bölgesinin kapılarında İsrail polisinin kimlik kontrolünden geçirildi.
300 Filistinli cuma namazına istirak edemedi
Burada zaman zaman gerilimi artıran İsrail polisleri, Harem-i Şerif'e girişine izin vermediği Filistinlileri otobüslerle Batı Şeria'ya geri gönderdi. Böylece yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazına iştirak edemedi.
İsrail polisi, daha önce de Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemişti.