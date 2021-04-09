İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin izni olmadığı gerekçesiyle Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi.

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09/04/2021

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İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin izni olmadığı gerekçesiyle Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria sakini 300 Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin verilmediği belirtildi.

Cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen Filistinliler, sabahtan itibaren Eski Şehir bölgesinin kapılarında İsrail polisinin kimlik kontrolünden geçirildi.

300 Filistinli cuma namazına istirak edemedi

Burada zaman zaman gerilimi artıran İsrail polisleri, Harem-i Şerif'e girişine izin vermediği Filistinlileri otobüslerle Batı Şeria'ya geri gönderdi. Böylece yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazına iştirak edemedi.

İsrail polisi, daha önce de Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemişti.

 

09/04/2021 16:46
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TAGS: Mescid-i Aksa, Filistin Devleti, İsrail
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