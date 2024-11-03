İsrail, zeytin ağaçlarına da savaş açtı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta ve kuzey bölgelerinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı.

Selfit şehrinin batısındaki Kefr ed-Dik Belediye Başkanı Muhammed Naci, silahlı bir İsraillinin, kasabanın batı bölgesinde zeytin hasadı yapan çiftçilere saldırarak onları kışkırtmaya ve bölgede kalmalarını engellemeye çalıştığını söyledi.

Naci, Filistinlilerin söz konusu İsrailliye karşı koyarak onu oradan kovmayı ve işlerine devam etmeyi başardığını anlattı.

Nablus'un güneyinde bulunan Calud köyünde de zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Calud Köy Konseyi Başkanı Raid Hac Muhammad, İsrail ordusunun koruması altındaki bir grup İsraillinin, köyün doğu kesiminde zeytin toplayanlara saldırarak onların zeytin toplamasını engellediğini söyledi.

Hac Muhammed, silahlı söz konusu İsraillilerin, zeytin arazisine yaklaşanlara ateş açtığını belirtti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasında da bir grup İsrailli, kasabanın doğusundaki arazide zeytin toplayan Filistinlilere saldırarak onları bölgeyi terk etmeye zorladı. Ayrıca İsrail ordusunun koruması altındaki silahlı İsrailliler, Eriha'nın kuzeyindeki El-Avca köyünde bulunan Reşayide Bedevi Arap topluluğuna saldırarak onların hayvanlarını çalmaya çalıştı.



Bedevi toplumunun zaman zaman İsraillilerin saldırılarına ve tacizine maruz kaldığı, Filistinli sakinlerin bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldığı belirtiliyor.