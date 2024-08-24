İsrail zulmü sürüyor: Can kaybı 40 bin 334'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, katliamcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne 323 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "5 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 69 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 212 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 334'e, yaralı sayısının da 93 bin 356'ya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.