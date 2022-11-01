İsrail'de adaylar seçmenlere sandık başına gitmeleri çağrısı yapıyor

İsrail’de bugün 4 yıldan az bir sürede 5. kez seçimler gerçekleşirken, adaylar seçmenlere sandık başına giderek oy kullanma çağrısı yaptı.

İsrail Meclisi'ndeki 120 sandalye için, saat 22.00'ye kadar devam edecek olan seçim sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar sabahın erken vakitlerde sandık başına giderek oy kullandı.

Adaylar, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyenlerle, iktidara dönüşünü reddeden iki blok arasındaki büyük çekişmenin gölgesinde, partilerine en yüksek katılımla oy verilmesini umuyor.

Oyunu Tel Aviv’de kullanan Başbakan Yair Lapid, sandıktan ayrıldıktan sonra basına yaptığı açıklamada, liderliğini yaptığı “Gelecek Var” partisini çağrıştırarak, "Bugün sandıklara gidin ve ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için oy verin" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Batı Kudüs’te oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün milyonlarca seçmen ulusumuzun geleceğine ve yönüne karar vermek için oy verecek. Hiç şüphe yok ki her bir oyun etkisi var. Oylarının bir önemi olmadığını düşünen herkes yanılıyor" diye konuştu.

Muhalefet lideri Netanyahu da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçmenleri evlerinden çıkarak partisi Likud için oy kullanmaya çağırarak, “Şu anda 60-60 berabereyiz. Sizin oyunuz belirleyici olacak. Likud için oy verin” ifadelerini kullandı.

İsrail Merkez Seçim Kurulu verilerine göre, bu yıl seçimlerde 6 milyon 788 bin 804 kayıtlı İsrailli seçmen bulunuyor.

Seçmenler, İsrail'in genelindeki 11.707 sandıkta oy kullanıyor.

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01/11/2022 14:11