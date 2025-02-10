İsrail'de aşırı sağcı Ben Gvir: İsrail, Orta Doğu'da alay konusu haline geldi

Ben Gvir, yerel "Kol Barama" radyosuna verdiği röportajda, "İsrail, Orta Doğu'da alay konusu haline geldi ve şu anda bunu anlayıp anlamadığımızdan emin değilim." ifadelerini kullandı.

Netanyahu hükümetinin Hamas ile yapılan ateşkes ve esir değişim anlaşmasını onaylamasına tepki olarak ocak ayında istifa ettiğini hatırlatan Ben Gvir, "Ne yazık ki hükümette Gazze'ye insani yardımların gönderilmesine karşı çıkan tek kişiydim. Oysa 180 derecelik bir değişim yaratabilirdim." dedi.

Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD baskısı karşısındaki tutumunu da eleştirerek "Sürekli baskı altında hareket edemezsiniz. ABD Başkanı’na karşı durmanın kolay olmadığını biliyorum ama Başbakan’dan gerçeği söylemesini ve hikayeler anlatmamasını bekliyorum." şeklinde konuştu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yakıt ve insani yardım girmesine izin vermemesi gerektiğini savunan Ben Gvir, bu yardımların "Hamas’ın eline geçtiğini" iddia etti.