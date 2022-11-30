İsrail'de askere alınan kadınların üçte biri cinsel tacize uğruyor

İsrail'de zorunlu askerlik hizmetini yapan kadınların yüzde 33'ünün tacize uğradığı belirtildi.

İsrail Devlet Ombudsmanı, İsrail ordusunda zorunlu askerlik hizmetini yapan kadınlara yönelik cinsel taciz iddialarına ilişkin 2021 raporunu yayınladı.

İsrail ordusunda zorunlu askerlik hizmetini icra eden kadın askerlerin yüzde 33'ünün en az bir ya da daha fazla sefer cinsel tacize uğradığı yönünde aktarım yaptığına işaret edilen raporda, bunlardan yüzde 70'inin bu konuda şikayette bulunduğu bildirildi.

Raporda, zorunlu askerlik görevini yaparken İsrail polisinde çalışan kadınların yüzde 22'sinin, sınır polisi olarak görev yapanların yüzde 27'sinin, İsrail hapishanelerinde görev yapanların ise yüzde 38'inin cinsel tacize uğradığını aktardığı kaydedildi.

Raporda, zorunlu askerliğini hapishanede görevli olarak yaparken taciz edilenlerin yüzde 70'inin tacizin burada çalışanlar ya da komutanları tarafından gerçekleştiğini söylediği ifade edildi.

Cinsel tacize uğradığı konusunda şikayette bulunan kadınların yüzde 44'ünün şikayetlerinin "düzgünce ele alınmadığını", yüzde 26'sının ise "hiç dikkate alınmadığını" öne sürdüğüne dikkat çekildi.

Raporun, "kadın askerlerin korunması konusunda endişe verici bir tabloyu ortaya çıkardığı ve birçoğunun güvenlik eksikliği konusunda yaşadıklarını" ortaya koyduğuna vurgu yapıldı.

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30/11/2022 08:45