İsrail'de dini törende facia!

İsrail'in kuzeyinde, Yahudilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı bir alanda sahnenin çökmesi sonucu 44 kişi öldü, 103 kişi yaralandı.

İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alanda izdiham yaşandı.

İsrailli sağlık ekipleri, izdiham nedeniyle aralarında çocukların da yer aldığı 44 kişinin yaşamını yitirdiğini, 103 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Durumu ağır olanların tahliyesi için bölgeye ambulans helikopterler gönderildi.

Başbakan Benyamin Netanyahu, olayı "ağır felaket" olarak niteledi. İzdihamın meydana geldiği alandaki törenlere 100 bin kişinin katıldığı belirtildi.

İzdihama ilişkin soruşturma başlatıldı

İsrail basını, daha önce geçtiği haberlerde, Meron Dağı'ndaki kutlamalarda sahnenin çöktüğünü aktarmış ancak daha sonra bölgede izdiham yaşandığını aktarmıştı.

İsrail polisinin Meron Dağı'ndaki izdihama ilişkin soruşturma başlattığı da kaydedildi.

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30/04/2021 08:54