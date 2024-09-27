İsrail'de füze paniği: Çok sayıda kişi yaralandı

İsrail ordusu, Yemen’den İsrail’e atılan balistik bir füzenin, hava savunma sistemlerince ülke semalarında engellendiğini açıkladı.



Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “Yemen'den atılan füze Arrow Hava Savunma Sistemi tarafından başarıyla engellendi.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, füzenin ülkenin hangi bölgesinde engellendiği bilgisine yer verilmezken, atılan füze nedeniyle sirenlerin devreye girdiği kaydedildi.



Yerel basında yer alan haberlerde, Yemen’deki Husiler tarafından atılan balistik füzenin İsrail’in başkenti Tel Aviv ve çevresini hedef aldığına işaret edilerek, hava savunma sisteminin füzeyi orta bölge semalarında engellediği vurgulandı.

İsrail basını, Tel Aviv'de büyük panik yaşandığını ve halkın sığınaklara koştuğunu, en az 18 kişinin izdihamda yaralandığını bildirdi.



Öte yandan Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına yönelik “vahşi” savaşına derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Alimi, “İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşi savaşı derhal durdurulmalı, çünkü bu arzu edilen barışın anahtarıdır.” dedi.



İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısına da işaret eden Alimi, “İsrail'in Lübnan'a yönelik acımasız saldırısını caydırmanın tek yolu, uluslararası toplumun kararlı duruşu ve Lübnanlıların birliği olacaktır.” ifadelerini kullandı.