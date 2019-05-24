İsrail'de Hükümet Çıkmazı

İsrail meclisindeki 5 sağ parti, Başbakan BinyaminNetanyahu'nun liderliğinde azınlık hükümeti kurulmasını kararlaştırdı.

Yerel basında yer alan habere göre, mecliste temsil edilen 5 sağ partinin yetkilileri, Batı Kudüs'te koalisyon hükümeti kurulmasını görüşmek üzere bir araya geldi.

Toplantıya mecliste 5 milletvekiliyle temsil edilen ve Liberman'ın lideri olduğu sağcı İsrail Evimiz Partisi katılmadı.

Görüşmeye katılan ve 120 sandalyeli mecliste 60 milletvekili sayısı bulunan sağ partiler, koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamaları nedeniyle Netanyahu'nun başbakanlığında azınlık hükümeti kurulmasına karar verdi.

Söz konusu 5 parti, görüşmeye katılmayan ve Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasanın meclisten geçmemesi halinde koalisyon hükümetinde yer almayacağını açıklayan Liberman'a azınlık hükümetine dışardan destek vermesi çağrısı yaptı.

LİBERMAN'IN PARTİSİNDEN AZINLIK HÜKÜMETİNE ŞARTLI DESTEK

Sağ partilerden yapılan çağrıya yazılı açıklamayla cevap veren Liberman'ın partisi, Ultra Ortodoks Yahudilerin askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasanın meclisten geçmemesi halinde hükümete dışarıdan destek vermeyeceğini duyurdu.

Uzmanlar, Liberman'ın geri adım atmaması durumunda azınlık hükümetinin kurulma ihtimalinin çıkmaza girereceğini belirtiyor. Bu yasanın gündeme gelmesi halinde söz konusu yasaya karşı çıkan ve mecliste 8'er milletvekiliyle önemli bir güce sahip Ultra Ortodoksları temsil edilen "Şas" ile Yahudi Birleşik Tevrat Partisinin azınlık hükümetine destek vermeyeceği dile getiriliyor.

Netanyahu'nun, koalisyon hükümetini kurması için kendisine tanınan süre içinde (28 Mayıs) Liberman'ı ikna edip edemeyeceği merak konusu.

Netanyahu, 28 Mayıs'a kadar Liberman'ı ikna edemezse Cumhurbaşkanı ReuvenRivlin, meclisteki partilerle görüşerek kimin liderliğinde koalisyon hükümeti kurulmasını istediklerini soracak.

GANTZ'IN ŞANSI DÜŞÜK

Rivlin'in bu görüşmelerin ardından ikinci büyük parti olan "Mavi-Beyaz" ittifakının lideri BennyGantz'a koalisyon hükümetini kurma görevini verip vermeyeceği henüz bilinmiyor. Zira mecliste çoğunluğu elinde bulunduran sağ partilerin, Gantz'ın liderliğindeki koalisyon hükümetine sıcak bakmayacağı ifade ediliyor.

Rivlin, Gantz'a bu görevi verse bile Mavi-Beyaz ittifakı liderinin koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekilinin desteğini almasının zor olduğu kaydediliyor.

Yasa gereği, koalisyon hükümetini kurma görevi verilirse Gantz'a 28 gün süre tanınacak ve bu sürede de koalisyon hükümeti kurulamazsa ülkede erken seçime gidilecek.

9 NİSAN SEÇİMİ SONUÇLARI

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan genel seçimlerde Netanyahu'nun partisi Likud ve Mavi-Beyaz İttifakı 35'er milletvekili çıkarmıştı.

Bu iki parti arasında geçen kıran kırana seçim yarışında diğer partilerin parlamentodaki milletvekili dağılımı ise şu şekilde sıralandı:

"Şas 8, Yahudi Birleşik Tevrat 8, İşçi Partisi 6, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifak 6, Liberman'ın partisi İsrail Evimiz (Beyteynu) 5, Birleşik Sağ 5, Maliye Bakanı MoşeKahlon'un liderliğini yaptığı Kulanu (Hepimiz) Partisi 4, Meretz 4, Filistinlileri temsil eden diğer partilerden olan Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifak 4 milletvekili."

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ ASKERLİK YASASI

Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin dini okullarında eğitim gören öğrencileri de askere almayı ve asker sayısını artırmayı öngören yasa tasarısı, geçen yıl yeniden gündeme gelmiş ancak Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yaşanan çatlaklar nedeniyle yasa tasarısı meclise sunulmamıştı.