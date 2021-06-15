İsrail'in yüzde 55'i tam olarak aşılandı

Yeni COVID-19 enfeksiyonları azalmaya devam ederken İsrail, kısıtlamalarından birini daha sona erdirdi ve vatandaşlarına bugün kapalı alanlarda maske takmayı bırakabileceklerini açıkladı.

Çocuklar bir yıldan fazla bir süre sonra ilk kez maskesiz okula giderken, yetişkinler de maskesiz çalışmaya başladı. İsrail’de dışarda maske takma zorunluluğu Nisan ayında sona ermişti.

İsrail'in 9,3 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 55'i tam olarak aşılandı. Ülkede 12 ila 15 yaşındakileri kapsayacak aşı programı hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail bu ay sıfır veya bir günlük COVID-19 ölümü kaydetti. Yeni enfeksiyonlar, Şubat ve Mart aylarında keskin bir düşüşün ardından istikrarlı ancak hafif bir düşüş yaşadı.

Bakanlık, aşılanmamış hastalar, sağlık çalışanları, karantinaya giden insanlar ve ticari uçuşlardaki yolcular için maskelerin hala gerekli olacağını duyurdu.

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15/06/2021 12:28