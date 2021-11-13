İsrail'de “ölümcül varyant” tatbikatı

İsrail, ülke çapında etkili ölümcül bir koronavirüs varyantı senaryosu üzerine kurulu bir tatbikat düzenledi.

Omega adlı tatbikatta başkanlık eden Başbakan Naftali Bennett, İsrail'in "her tür senaryoya" hazırlıklı olmasını hedeflediklerini söyledi.



İsrail'in pandemide dördüncü dalgayı geride bıraktığını ve Delta varyantı döneminden çıkma yolunda olduğunu belirten Bennett, diğer yandan virüse karşı mücadelenin sürdüğünü vurguladı.

"HER TÜR SENARYOYA HAZIRLIKLI OLMAK ZORUNDAYIZ"

İsrail Başbakanı, "Tatbikatları ve kendimizi sınamayı sürdürüyoruz. Durumu yakından takip etmek ve her tür senaryoya hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.



İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, senaryoya konu olan ölümcül bir varyantın mevcut olmadığı, hükümetin de böyle bir varyantla karşılaşılacağı gibi bir düşüncesinin bulunmadığı vurgulandı.

Kudüs yakınlarında kurulu, nükleer patlamaya dayanıklı sığınaktan yönetilen tatbikat, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

ÖNLEMLER ELE ALINDI

Savaş oyunları tatbikatı formatında gerçekleştirilen Omega'da hükümet birimleri ve kamu kuruluşlarının ölümcül koronavirüs varyantının patlak vermesi durumundaki yeterlilik ve kapasiteleri sınandı.



Tatbikat kapsamında toplanma ve gösterilerle seyahatlere yönelik kısıtlamalar, kapanma önlemleri, sokağa çıkma yasağı, karantina politikası ve turizme yönelik önlemler de ele alındı.

Ayrıca kitlesel test ve aşı programları, halka ekonomik destek, havaalanında alınacak önlemler, halkın internet üzerinden bilgilendirilmesi gibi konular da masaya yatırıldı.

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13/11/2021 10:40