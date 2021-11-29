İsrail'de Omicron varyantı 2 kişi de daha görüldü

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29/11/2021

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İsrail'de Omicron varyantı 2 kişi de daha görüldü

İsrail'de yeni tip koronavirüsün (COVID-19) Omicron varyantı tespit edilen kişi sayısının 2'ye yükseldiği, 15 de şüpheli vaka bulunduğu belirtildi.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, kabine, İsrail Güvenlik Ajansı'na teyitli Omicron varyantı vakalarının izlenmesi ve bulaşma zincirinin kesilmesi için cep telefonu izleme yetkisi tanımladı.

Söz konusu takibin 2 Aralık'a kadar devam edeceği ancak ihtiyaç halinde uzatılabileceği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının bildirdiğine göre Malavi'den dönen bir İsrail vatandaşında Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandığını belirtmişti.

Dünyanın gündeminde olan Omicron varyantı nedeniyle yabancıların ülkeye girişini istisnalar dışında yasaklayan İsrail, yurt dışından dönenler için de yeni karantina önlemleri açıklamıştı.

29/11/2021 16:22
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TAGS: İsrail, Omicron varyantı, dünya
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Votkanın peşinden dezenfektan içen Ukraynalı denizci komaya girdi

HK DÜNYA

Edinilen bilgiye göre, Rusya’dan Samsun’a buğday getiren yabancı bandıralı yük gemisinde görevli Ukrayna uyruklu 26 yaşındaki Maksym Stovba'nın gemi Samsun açıklarındayken önce votka ardından da dezenfektan içtiği iddia edildi. Zehirlenen genç denizci, gemi ile Samsun Limanı’na getirilerek buradan da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Komaya girdiği öğrenilen ve hayati tehlikesi bulunan Maksym Stovba’nın yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

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