İsrail'de otobüs kazası

İsrail'in Celile bölgesinde otomobille çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada en az 5 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.

İsrail'in kuzeyindeki 89 numaralı otoyolda otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi.

5 ölü, 47 yaralı

İlk belirlemelere göre kazada 3'ü çocuk en az 5 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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30/09/2021 08:30