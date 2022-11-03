İsrail'de oy sayımında sona gelinirken Netanyahu'nun zaferi devam ediyor

İsrail'de sandıkların yüzde 91'inin açılmasının ardından, kesin olmayan sonuçlara göre Netanyahu'nun sağ blokunun Mecliste hükümeti kurabilecek çoğunluğu elde ettiği tablo devam ediyor.

İsrail'de yaklaşık 6,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu 1 Kasım'daki genel seçimlere katılım oranı yüzde 71,3 olarak açıklandı. İsrail'de, sandıkların 91'inde oy sayımı tamamlandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blokun 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 65 milletvekiliyle çoğunluğu elde ettiği tablo değişmedi.

Bu sonuçlara göre Likud, 32 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamladı.

Netanyahu'nun rakibi Başbakan Yair Lapid'in Gelecek Var Partisi ise 24 sandalyeyle ikinci parti oldu.

-Netanyahu bloku hükümet için yeterli çoğunluğu koruyor

Bu sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 14 milletvekiliyle yarışı üçüncü bitirdi. Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemiyle eleştirilen Dini Siyonizm Partisi son seçimlerde yükselişe geçti.

Netanyahu müttefiki, Ultra Ortodoks partilerden Şas 11, Birleşik Tevrat Partisi ise 8 milletvekili kazandı.

-Lapid liderliğindeki koalisyon 50'de kaldı

Buna karşın Lapid liderliğindeki "Değişim Koalisyonu" isimli blokta Benny Gantz'ın öncülüğündeki Ulusal Birlik Partisi seçimleri dördüncü sırada tamamlayarak, Meclise 12 milletvekili gönderdi.

Lapid blokundaki İsrail Evimiz ve İsrail vatandaşı, Filistinlilerin partisi Birleşik Liste 5'er milletvekili çıkardı. İşçi Partisi ise 4 milletvekiliyle Meclise girdi.

Değişim Koalisyonu'ndaki sol parti Meretz'in, seçim barajının yüzde 3,25 olduğu İsrail'de yaklaşık yüzde 3,10 oy oranıyla barajı aşamadığı aktarıldı. Meretz'in Meclise girememesi Netanyahu'ya seçim zaferini getiren unsurlardan biri olarak değerlendirildi.

Lapid liderliğindeki Değişim Koalisyonu'nda yer alan partiler de toplamda 50 sandalyeye ulaştı.

İki blokta da yer almayı reddeden İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Ortak Liste, Mecliste 5 sandalye elde etti.

Arap partisi Balad (Tecemmu) ile Netanyahu karşıtı blokta yer alan sağcı siyasetçi Ayalet Şaked'in Yahudi Evi Partisi seçimde barajın altında kaldı.

Balad'ın baraj altında kalmasının da Netanyahu blokunun lehine tabloya katkı sağladığı aktarıldı.

-Oy sayımının bugün tamamlanması bekleniyor

İsrail basını, bugün sandığa gidemeyen seçmenlerin posta aracılığıyla oy kullandığı "çift zarfların" sayımının tamamlanacağına yer verdi.

Seçim sonuçlarının akşam saatlerine kadar açıklanması bekleniyor.

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03/11/2022 11:54