İsrail'de 'savaş kabinesi' kuruluyor

İsrail Başbakanı Netanyahu ile muhalefet lideri Benny Gantz 'savaş kabinesi' kurulması konusunda anlaştı.

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11/10/2023

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İsrail'de 'savaş kabinesi' kuruluyor

Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu ve Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz, hükümet kurma konusunda uzlaştı. Likud Partisi kaynakları, Netanyahu, eski Genelkurmay Başkanı Gantz ve Savunma Bakanı Gallant'ın "daraltılmış savaş kabinesinde" yer alacağını söyledi.

Gantz'ın partisinden yine eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot ile İsrail'in eski Washington Büyükelçisi ve mevcut Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in gözlemci olarak görev yapacağı belirtildi.

Güvenlik kabinesinin görevlerinin aynı kalacağı ve Gantz'ın partisinden 5 ismin hükümette devlet bakanlıklarına getirileceği kaydedildi.

11/10/2023 22:10
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TAGS: İsrail’de ’savaş kabinesi’ kuruluyor
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