İsrail'de son 7 ayın en yüksek koronavirüs vaka sayısı

İsrail'de koronavirüs salgınında son 7 ayın en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 9 bin 831 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı, 16 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerinin sayısının 6 bin 880'e, toplam vaka sayısının 1 milyon 11 bin 223'e ulaştığı ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 75 bini geçtiği ülkede hastalardan 690'ının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca son 1 günde tespit edilen vaka sayısının, ülkede son 7 ayda kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğuna işaret edildi.

3'üncü doz ile salgının önüne geçilmeye çalışılıyor

Delta varyantının etkisiyle günlük vakaların hızla yükseldiği ülkede, COVID-19 aşısının 3'üncü dozunu uygulayarak salgın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına 3'üncü doz COVID-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, dün de 30 yaş üstü kişileri söz konusu gruba eklemişti.

Ülkede şu ana kadar 5 milyon 920 bin kişiye COVID-19 aşısının 1'inci, 5 milyon 453 bin kişiye 2'nci, 1 milyon 647 bin kişiye de 3'üncü dozu yapıldı.

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25/08/2021 15:19