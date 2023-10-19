İsrail'deki İngiltere Başbakanı Sunak'ın bölge ülkelerine de gitmesi bekleniyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'i ziyaret ediyor.

Sunak ziyaretinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşecek.

İki gün sürecek Orta Doğu ziyaretinde Sunak’ın bölge ülkelerine de gitmesi bekleniyor.

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada Sunak’ın Hamas’ın saldırısının sonucu olarak İsrail ve Gazze’deki kayıplar için başsağlığı dileyeceği ifade edildi.

Sunak, seyahatiyle ilgili olarak “Tüm sivil ölümleri birer trajedi. Hamas’ın korkunç terör eylemi sonrasında çok sayıda insan hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı James Cleverly de ilerleyen günlerde Mısır, Türkiye ve Katar’ı ziyaret edecek. Cleverly görüşmelerinde İsrail ve Gazze’deki barışçıl çözümler için görüşmeler sürdürecek.

Dışişleri Bakanı ayrıca Gazze’ye yönelik insani yardımın sağlanması ve Hamas tarafından rehin tutulan İngiliz vatandaşlarının serbest bırakılması için de girişimlerde bulunacak.

Sunak’ın bölge ziyaretleri, ABD Başkanı Biden’ın İsrail’e gitmesinin hemen ardından gerçekleşiyor.

Öte yandan Sunak’ın İsrail ziyareti öncesinde yüzlerce kişi Londra’daki Başbakanlık Ofisi’nin bulunduğu Downing Street’te Gazze’de yaşanan hastane saldırısını protesto etti.

7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e gerçekleştirdiği saldırılarda 1400 kişi; ardından da İsrail’in Gazze’ye yönelik misilleme hava saldırılarında 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Hamas’ın İsrail saldırılarında en az yedi İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti.

İngiliz hükümeti, dokuz İngiliz vatandaşının da hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.