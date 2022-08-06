İsrail'deki Juventus-Atletico Madrid maçı iptal oldu

Serie A devi Juventus ile La Liga devi Atletico Madrid arasında İsrail’de oynanması planlanan hazırlık maçı, güvenlik endişeleri sebebiyle iptal edildi.

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06/08/2022

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İsrail'deki Juventus-Atletico Madrid maçı iptal oldu

Juventus ile Atletico Madrid'in İsrail'de oynaması planlanan hazırlık maçı iptal oldu.

İspanyol kulübü Atletico Madrid, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Maçın organizatörü Comtec Grup, Juventus ve Atletico Madrid, mevcut güvenlik durumu nedeniyle iki ekip arasında 7 Ağustos Pazar günü Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini duyurur." ifadesi kullanıldı.

İtalyan ve İspanyol spor siteleri de sabah saatlerinde İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurması ve sonrasın da yaşananlar nedeniyle bazı güvenlik endişelerinin ortaya çıktığını, bu nedenle de iki takımın, Tel Aviv'de yapacağı hazırlık maçının riske girdiğini yazmıştı.

06/08/2022 20:13
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TAGS: juventus
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