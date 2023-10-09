İsrail'den Gazze için 'topyekün abluka' kararı

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu 11 Eylül saldırılarına benzeten İsrail, Gazze'yi tamamen abluka altına alıyor. İsrail Savunma Bakanı Gallant, 'Gazze'ye elektrik, gıda ve akaryakıt yok' dedi. İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze'nin suyunu da kestiklerini açıkladı.

İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Israel Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su kaynaklarının derhal kesilmesi emrini verdiğini söyledi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda elektrik ve yakıtın dün kesildiğini söyleyen Katz, "Geçmişte olan, gelecekte olmayacak" dedi.

Gazze'de yaklaşık 2.3 milyon Filistinli yaşıyor. İsrail, Cumartesi günü misilleme hava saldırılarını başlatmadan önce belirli bölgelerde yaşayan insanları bölgeyi terk etmeleri konusunda uyarmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Gazze halkına sesleniyorum, hemen oradan ayrılın çünkü her yerde tüm gücümüzle harekete geçmek üzereyiz" demişti.

Ancak birçok kişinin bölgeden ayrılması mümkün değil.

Birleşmiş Milletler (BM), 123 binden fazla kişinin Gazze'de yerinden edildiğini söyledi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 73 bin kişinin BM tarafından kurulan okullarda barındığını söyledi.

BM yetkilileri, "Bu okullarda elektrik var, onlara yemek, temiz su, psikolojik destek ve tıbbi tedavi sağlıyoruz" dedi.