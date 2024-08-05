İsrail'den İran’a karşı saldırı mesajı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanlığı, İran'ın olası saldırısına yönelik karşı saldırıya hazırlandıkları yönünde mesaj verdi.

İsrail Savunma Bakanlığı, Gallant’ın Hava Kuvvetleri komutanlarıyla İran'ın olası saldırısı hakkında durum değerlendirmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelen Gallant, “Düşmanlarımız geçen yıl boyunca sergilediğiniz yetenekler sayesinde adımlarını dikkatlice düşünüyorlar. Ancak saldırıya hızlı bir geçiş de dahil olmak üzere tüm seçeneklere hazırlıklı olmalıyız.” ifadelererini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanlığı da İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin’in yerel yöneticilerle dün yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, Gordin, İsrail’in kuzeyindeki yerel yöneticilere, İran ve Lübnan Hizbullahı tarafından beklenen saldırı öncesinde ordunun “karşı saldırı planlarının hazır" olduğunu belirtti.

Kendisi de dahil bütün İsrail askerlerinin karşı saldırıya hazır olduğunu ifade eden Gordin, İsrail’in kuzeyindeki denklemi değiştirmeye ve evlerinden ayrılmak durumunda kalmış İsrail vatandaşlarını geri getirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.