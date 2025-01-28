İsrail’den Kıbrıs için şok edici uyarı

Kıbrıs’taki İsrail Büyükelçiliği, adada bulunan İsrailli vatandaşlarına potansiyel güvenlik tehditleri nedeniyle maksimum dikkat göstermeleri konusunda bir uyarı yaptı.

Cyprus Mail’in haberine göre, uyarı Rusça yayın yapan İsrailli haber sitesi Cursorinfo.co.il tarafından bildirildi. Büyükelçilik, İsrailli vatandaşları, terörist saldırı riski yüksek olduğu gerekçesiyle evlerinde kalmaları konusunda uyardı. Site, adı açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayanarak, büyükelçiliğin vatandaşlara kalabalık yerlerden kaçınmalarını ve diplomatik hizmetlerle iletişimde olmalarını tavsiye ettiğini aktardı.

“Bu önlem, İsrailli vatandaşlara yönelik olası saldırılarla ilgili özel bilgiye dayanarak alındı,” şeklinde bir açıklama yapıldı. Uyarı, Pazar günü İsrail’in iç güvenlik servisi Shin Bet’ten gelen istihbarat doğrultusunda, İsrail havayolları uçuşlarının Paphos Havalimanı’ndan Larnaka Havalimanı’na yönlendirilmesinin ardından yapıldı.

Cursorinfo.co.il, dünyada yaklaşık 2 milyon kişiye sahip olan İsrail’in Rusça konuşan topluluğuna hitap eden bir yayın organı. Yerel yetkililer, durumu yakın takibe alırken, adada güvenlik önlemleri artırılmış durumda.