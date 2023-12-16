İsrail'den Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan topraklarına topçu saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

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16/12/2023

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İsrail'den Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı


Lübnan'dan, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona bölgesine yapılan roket saldırısının ardından ordunun X sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'dan yapılan saldırının kaynağına topçu ateşi ile karşılık verildiği belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesine göre, daha önce Kiryat Şmona ve Yukarı Celil bölgesindeki Yahudi yerleşimlerinde uyarı sirenleri çalmıştı.

16/12/2023 21:13
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TAGS: İsrail’den Lübnan’ın güneyine topçu saldırısı
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