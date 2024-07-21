İsrail'den Nuseyrat Mülteci Kampı’na saldırı: 8 katlı bina vuruldu

8 KATLI BİNA VURULDU

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yer alan 8 katlı bir binayı vurdu. Saldırıda biri çocuk en az üç kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

"YOĞUN BOMBARDIMAN"

Kampta çok katlı bir binaya düzenlenen saldırıda en az sekiz kişinin yaralandığını belirten Filistin haber ajansı Wafa, "yoğun bir bombardıman" gerçekleştirildiğini aktardı.

Wafa'ya bilgi veren kaynaklar, kampın elektrik santrali yakınlarında topçu ateşi açıldığını ve "her türlü füzenin" kullanıldığını aktardı.

SALDIRILAR GECE BOYU DEVAM ETTİ

Saldırı öncesi İsrail’in bina sakinlerinden binayı boşaltmaları konusunda uyardığı aktarıldı.

Filistin medyası, Gazze'de gece boyunca düzenlenen ve çoğunlukla mülteci kamplarını hedef alan saldırılarda en az 17 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

NETANYAHU ABD'YE GİDİYOR

Son saldırılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kongre'ye hitap edeceği tartışmalı Washington ziyaretine hazırlanmasının ardından geldi.

Geçtiğimiz hafta 200'den fazla Kongre çalışanı, politikacıları Netanyahu'nun konuşmasını boykot etmeye çağıran bir mektuba imza atmıştı.