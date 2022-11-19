İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 4 asker yaşamını yitirdi

ads ads ads ads
19/11/2022

ads
İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 4 asker yaşamını yitirdi

 Suriye Devlet haber ajansı SANA, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında dört askerin öldüğünü, birinin de yaralandığını açıkladı. İsrail tarafından konuya ilişkin yorum yapılmadı.

Suriye Devlet haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail tarafından yapıldığı belirtilen saldırının sabah 6:30'da düzenlendiği belirtildi. 

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, Akdeniz üzerinden Baniyas yönünden orta ve kıyı bölgelerindeki bazı noktaların hedef alındığı kaydedildi. 

Hava savunma sistemlerinin füze saldırısına karşı koyduğu ancak 4 askerin öldüğü ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi.  

19/11/2022 17:00
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: İsrail, Suriye, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.