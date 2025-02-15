KKTC’den aldıkları sigaralar ile suçüstü yakalan 4 İsraillinin tutukluluk süresi uzatıldı

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15/02/2025

KKTC’den aldıkları sigaralar ile suçüstü yakalan 4 İsraillinin tutukluluk süresi uzatıldı

KKTC’den aldıkları çok miktardaki sigarayı İsrail’e götürmek üzere Larnaka’daki balıkçı barınağındaki bir tekneye yüklerken tutuklanan 4 İsraillinin Rum polisiyle iş birliği yapmayı reddettiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre geçen pazar günü tutuklanan ve dün yeniden yargıç karşısına çıkartılan 37, 39 ve 31 yaşlarındaki İsraillilerin tutukluluk süresi 5’er gün daha uzatıldı.

Rum polisi balıkçı barınağı ve İsraillilerin kiraladığı Larnaka’daki evde yaptıkları aramada 10 bin 503 karton sigara , 50 bin euro, pahalı saat,  az miktarda kokain,  biri van tibi olmak üzere iki araç ele geçirmişti.

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TAGS: sigara, israil, tütün
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