İsrail'i ayağa kaldıran olay! Biden'a çağrı: Netanyahu'dan kurtul

İsrail, Gazze Şeridi’ne havadan, karadan ve denizden gece gündüz sürdürdüğü acımasız saldırılarına devam ediyor. İsrail birliklerinin Gazze'deki operasyonunda 3 rehineyi ateş açarak öldürmesi ülkede şok etkisi yarattı. IDF olayın sorumluluğunu üstlenirken Tel Aviv'deki protestolar devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepkiler kendi ülkesinde çığ gibi büyürken, İngiliz basını ABD başkanı Joe Biden'a 'Netanyahu'dan kurtul' çağrısında bulundu.

3 İsrailli rehinenin IDF tarafından yanlışlıkla öldürülmesinin ardından İsrail Başbakanı'na kendi ülkesinde tepkiler çığ gibi artarken, Netanyahu'nun uluslararası arenada da giderek yalnızlaştığı görülüyor.

Bugün İngiliz Guardian gazetesinde yayınlanan bir analizde Netanyahu'nun sadece kendisi için hareket ettiği ileri sürüldü ve 'ABD başkanı İsrail'i Netanyahu'dan kurtarmalı' ifadeleri yer aldı.

Biden'ın İsrail için yapabileceği son iyiliğin Netanyahu'yu uzaklaştırmak olduğunu vurgulayan yazar, "Binyamin Netanyahu iktidardan uzaklaştırılmalı ve geri dönmemesini sağlamak için her şey yapılmalı" dedi.

Netanyahu'nun iki devletli çözüme sırtını döndüğünü ve herhangi bir Filistinlinin Gazze yönetimine katılımının tamamen reddettiğini hatırlatan Guardian gazetesi, analizinde "Netanyahu'nun duruşu İsrail'in Filistin devletine doğru atılmış hiçbir adımı kabul edemeyeceği yönünde. İsrail yalnızca kendisi için savaşan bir adam tarafından yönetiliyor." ifadeleri yer aldı.