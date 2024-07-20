İsrail'in 288 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 919'a çıktı

İsrail ordusunun, son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 71 kişi öldü, 163 kişi yaralandı

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20/07/2024

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İsrail'in 288 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 919'a çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 98 artarak 38 bin 919'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 288 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 919'a, yaralananların sayısının da 88 bin 622'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

20/07/2024 13:12
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TAGS: İsrail
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