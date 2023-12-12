İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürdüğü çocuk sayısı 8 bini aştı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sebep olduğu yıkıma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 412 kişiyi öldürdüğü, 50 bin 100 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail'in saldırılarıyla Gazze Şeridi'nde 254 bin konuta zarar verdiği ve bunlardan 52 bin 500'ünün tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 22 hastane ile 110 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığı ve 102 ambulansı hedef alarak kullanılmaz hale getirdiği kaydedildi.

Gazze'de 7 bin 700 kişinin kayıp olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in saldırılarında 300 sağlık çalışanı, 32 sivil savunma görevlisi ve 86 gazetecinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'de 277 okulun zarar gördüğü, bunlardan 75'inin hizmet dışı kaldığı ve 126 kamu tesisinin de yıkıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'de ibadethaneleri hedef alması sonucu, 110 caminin tamamen yıkıldığı, 196'sının zarar gördüğü, 3 kilisenin de yıkıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 105'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 434 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 279 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze’de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.