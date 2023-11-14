İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 11 bin 320'ye yükseldi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail’in saldırılarında 198 sağlık çalışanı, 22 sivil savunma çalışanı ile 51 gazetecinin de öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana 11 bin 320 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan açıklamada, ölenlerden 4 bin 650'sinin çocuk, 3 bin 145'inin de kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralı sayısının 29 bin 200 ulaştığı ve Gazze Şeridi'nde 1 milyon 500 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalanların olduğu belirtilen açıklamada, 1755'i çocuk olmak üzere 3 bin 600 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle 25 hastane ile 52 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı ve 55 ambulansın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Şifa Hastanesi'ndeki elektrik kesintisi ve yakıt yetersizliği nedeniyle ameliyathanelerin de hizmet dışı kaldığı belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun kuşattığı hastane yerleşkesinde hareket eden her şeyi hedef alarak son birkaç günde 40 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ibadethanelerin de hedef alındığına dikkat çekilerek İsrail'in saldırılarıyla 72 camiyi tamamen yıktığı ve 3 kilise ile 156 camiye de zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 42 bin konutun yerle bir edildiği, toplam 223 bin konutun da hasar aldığı belirtilerek, bu sayının Gazze Şeridi'ndeki toplam konutların yaklaşık yüzde 60'ına denk geldiği bildirildi.

İsrail'in 255 okulu hedef aldığı aktarılan açıklamada, bunlardan 63'ünün hizmet dışı kaldığı ve 95 hükümet tesisinin de yıkıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yakıt sıkıntısı nedeniyle 16 Kasım itibarıyla Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen duracağı hatırlatıldı.

Gazze Şeridi'nde iletişim ve internetin kesilmesinin tehlikeli yansımaları ve korkunç sonuçları olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, bu durumun, İsrail ordusunun işlediği savaş suçlarının tamamen gizlenmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Guterres'den Gazze'de "insanlık namına acilen insani ateşkes" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki hastanelerdeki korkunç durumdan ve can kayıplarından çok rahatsız olduğunu belirterek, "insanlık namına acilen insani ateşkes" çağrısında bulundu.

BM Sözcülüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter'in Gazze'deki hastanelerdeki korkunç durumdan ve yüksek sayıdaki can kaybından çok rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

Açıklamada "Genel Sekreter insanlık namına acilen insani ateşkes çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Hamas: İsrail, Filistinlileri göçe zorlamak için Gazze'de hastaneleri hedef alıyor

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünyanın Gazze Şeridi'nde hastaneleri ve altyapıyı bombalayarak halkı temel hizmetlerden mahrum bırakan İsrail ordusunun Filistinlileri göçe zorladığını gördüğünü vurgulayan Hamdan, "İşgalci, böylece 1948 yılındaki Nekbe'yi (felaketi) tekrar yaşatmayı hedefliyor." dedi.

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren 35 hastaneden 25'inin hizmet dışı kaldığına dikkati çeken Hamdan, İsrail ordusunun Gazze'de 94 kamu binası, 253 okul, 71 cami ve 3 kiliseyi yerle bir ettiğini belirtti.

Doktorların Gazze'deki Şifa Hastanesi yerleşkesinde 179 cenazeyi toplu defnetmek zorunda kaldıklarını dile getiren Hamdan, "Gazze'deki hastanelerde masum sivillere yönelik katliamları durdurmak için hareket etmeyen herkesin alnında bu suçlar utanç lekesi olarak kalacaktır." diye konuştu.

Hamas'tan uluslararası kuruluşlara "hastaneleri denetleyin" çağrısı

Şifa Hastanesi ve diğer hastanelerin savaşçıların varlığı gibi gerekçelerle bombalandığını aktaran Hamdan, ancak oralarda savaşçıların olmadığına dair yetkili makamların defalarca açıklamalar yaptığına dikkati çekti.

Hamas olarak bir hafta önce Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlara bu konuda bir komitenin oluşturulması talebinde bulunduklarını kaydeden Hamdan, BM ve uluslararası kuruluşlara çağrısını yineledi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Gazzelilerin gönüllü olarak göç etmesinin doğru bir çözüm olacağına" ilişkin ifadelerine de tepki gösteren Hamdan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu Nazi Smotrich, Gazze Arapları diyor. Biz Filistinlileri halk olarak görmeyi reddediyor. Bu da onların yeni bir Nekbe için planlar yaptıklarını gösteriyor. Hem de bu sefer uygar dünyanın gözleri önünde canlı yayında söylüyor. Bizler de Smotrich ve benzerlerine şunu söylüyoruz: Bizler bu topraklarda kalıcıyız, gidici olan sizlersiniz."

BM ve uluslararası kuruluşların kınamalarla yetinmelerine tepki gösteren Hamdan, Gazze'deki insani duruma dikkati çekerek, "Hala insani yardımların girişi ve durumu ağır yaralıların çıkışı için Refah Sınır Kapısı'nın tam ve kalıcı olarak açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamdan, hala Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılması için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanan Olağanüstü Arap ve İslam Zirvesi'nde alınan kararın uygulamaya geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.