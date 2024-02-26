İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 143. gününde devam ediyor

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli öldürüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze'ye saldırılarına 143. gününde de devam etti.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivilleri taşıyan bir aracı vurdu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, İsrail topçu birlikleri bölgeye yönelik saldırılarını sürdürdü.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti de İsrail saldırılarının hedefi oldu. İsrail botlarından düzenlenen saldırıda Han Yunus açıklarındaki 2 balıkçı öldürüldü.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda da 3 kişi öldürüldü, bazı kişiler yaralandı.