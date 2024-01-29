İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 637'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 115 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 215 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 300 Filistinliyi yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 637'ye, yaralı sayısının da 65 bin 387'ye yükseldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Nasır Hastanesi ve Emel Hastanesi'ne yönelik kuşatmasını sıkılaştırdığını belirten Kudra, kuşatma ile ilaç ve tıbbi malzemenin tükenmesi sonucu yaralıların kurtarılmasının imkansız hale geldiğini ifade etti.

Kudra, İsrail işgal güçlerinin Han Yunus'ta Filistinlileri sokak ortasında öldürdüğünü kaydederek, ölü ve yaralıları taşıması için ambulansların hareketine de engel olduğunu kaydetti.

Yardım çağrısını yineleyen Kudra, şöyle devam etti:

"Başta Han Yunus'ta hedef alınan hastaneler olmak üzere tüm hastanelerin, sağlık ekiplerinin, yüzlerce yaralı ve binlerce yerinden edilmiş kişinin korunması, ilaç, gıda ve yakıt sağlanması için uluslararası kurumları hızla müdahale etmeye çağırıyoruz."

Kudra, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun felaket seviyesinde olduğuna vurgu yaparak, "Birleşmiş Milletler ve ona bağlı insani yardım kuruluşlarının açıkça siyasi bir biçim alan sistematik hedef alınmasını ve İsrail işgalinin yerinden etme politikası doğrultusunda bu kuruluşlara desteğin kesilmesini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Filistinlinin zorlu kış şartlarında hayata tutunmaya çalıştığını aktaran Kudra, barınma merkezlerindeki aşırı kalabalık, sağlık hizmeti ile uygun gıdanın sağlanamaması nedeniyle yaklaşık 700 bin bulaşıcı hastalık, cilt hastalığı, soğuk algınlığı, ishal ve hepatit vakasının tespit edildiğini belirtti.

Kudra, laboratuvarlarda ciddi tıbbi sıkıntı yaşandığına dikkati çekerek kan ünitelerinin yetersiz olduğunu, kan bağışı için gerekli test ve malzemelerin bulunmadığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de İsrail'in devam eden saldırıları karşısında sahra hastaneleri ve sağlık ekibi desteği sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail, Gazze'de BM'ye ait okula düzenlediği saldırıda en az 10 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinlinin bombardımandan kaçarak sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı bir okulu hedef aldı.

Gördü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait tanklar, Gazze kentinin orta kesimlerinde yer alan Er-Rimal Mahallesi'nde bulunan UNRWA okulunu çok sayıda top mermisi ile bombaladı.

Şifa Hastanesi yetkilileri, BM okuluna düzenlenen saldırılarda en az 10 Filistinlinin öldüğünü, bazıları ağır 15 kişinin de yaralandığını aktardı.

Sağlık ekipleri, tıbbi imkanları kısıtlı olduğu için yaralılardan şarapnel parçalarını anestezi olmadan çıkarıyor ve yaraların etrafını sararak müdahale etmeye çalışıyor.

İki gazeteci daha öldürüldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ez-Zevayide bölgesinde gazeteci İsam el-Lulu'nun evini hedef aldı.

Saldırıda, gazeteci Lulu ile eşi, oğlu, gelini ve torunu hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde sivillerin evlerinin bulunduğu bölgeleri hedef alan saldırılarında gazeteci Muhammed Abdulfettah Ataallah öldürüldü.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 122'ye çıktı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da geceden bu yana 5 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da gece saatlerinden bu yana 5 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, geceden bu yana öldürülen Filistinli sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi.

Bakanlık önceki açıklamasında Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında biri çocuk 4 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesine de baskın düzenledi.

Baskına tepki veren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkarken, İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermi, plastik kaplı metal mermi, ses bombası ve zehirli gaz ile müdahale etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 378 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri Batı Şeria'da son 24 saatte 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 370'e yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal atındaki Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 370'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin baskınlarında bölge halkının evlerine geniş çaplı zarar verdiği, beldelerdeki altyapıyı tahrip ettiği, Filistinlilerin araçlarına ve paralarına el koyduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde öğrenci olduğu düşünülen Filistinli bir çocuğun Beytüllahim'in güneydoğusundaki Tuku beldesi girişinde İsrail askerlerince vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Görgü tanıklarına göre İsrail askerleri, Fİlistinli çocuğu öldürdüğü bölgeyi giriş çıkışlara kapatarak ambulansın müdahale etmesini de engelledi.

Öldürülen Filistinlinin kimlik bilgilerine ilişkin bilgi ise henüz paylaşılmadı.

İsrail ordusu, Gazze'nin batısındaki Filistinlilerden "evlerini terk etmelerini" istedi

İsrail askeri araçları, Gazze kentinin batısında yer alan El-Camiat bölgesini ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA bağlı okulları kuşatma altına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri ayrıca yeniden Gazze kentine girerek Şifa Hastanesi'nin çevresinde konuşlandı.

Yerinden edilen Filistinliler, kuşatma altındaki okullar ve Şifa Hastanesi'ne sığınıyor. İsrail keskin nişancıları hareket eden her şeye ateş açtığı için Filistinliler, sığındıkları alanlardan dışarı çıkamıyor.

Öte yandan İsrail tanklarının, Gazze kentindeki Er-Rimal, En-Nasr ve Tel el-Heva mahallelerine yönelik saldırılarında çok sayıda sivil öldürüldü.

Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde de İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar şiddetlendi.

İsrail ordusu ayrıca sahil kesiminde yer alan Reşid bölgesine bir ay aradan sonra yeniden konuşlandı.

Gazze kentine son günlerin en ağır bombardımanını düzenleyen İsrail, kentin batısındaki Filistinlilerden evlerini terk ederek Deyr el-Belah bölgesine gitmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan konuya dair paylaşım yaptı.

Adraee, "Gazze kentinin batısında yer alan Nasr, Şeyh Rıdvan, Şati Mülteci Kampı, Rimal, Sabra, Şeyh Aclin ve Tel el-Heva bölgelerindeki sakinlere çağrı: Güvenliğiniz için bulunduğunuz bölgelerden Deyr el-Belah'a yönelmeye teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da Gazze kentinin merkezinde direniş gruplarına ait altyapının hedef alındığı kaydedildi.

Emel Hastanesi'ne yönelik kuşatma sürüyor

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde Filistin Kızılayına bağlı El-Emel Hastanesi ve Nasır Tıp Kompleksi'ne yönelik kuşatmayı 6. gününde sürdürüyor.

Emel Hastanesi ve Nasır Tıp Kompleksi çevresinde konuşlanan İsrail güçleri, Han Yunus'taki yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor.

Han Yunus kentinde, İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 422 Filistinli öldürüldü, 65 bin 87 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Abid: Gazze'de nihai ateşkese kadar savaşmaya devam edeceğiz

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Abdulkerim Abid, Hizbullah tarafından ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde düzenlenen törende konuştu.

Füzeleri ve direnişleriyle Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olmayı sürdüreceklerini söyleyen Abid, Lübnan'ın büyük yıkımın yaşandığı Gazze'ye dönüşmemesi ve kuşatılmaması için "vatanlarını savunacaklarını" ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki savaş sonlanana kadar "sahada hazır olmaya" devam edeceklerini kaydeden Abid, "Aksi durumda, arabulucular ne kadar öneri, çözüm sunarsa sunsun hiçbir faydası olmayacaktır. Gazze'de nihai ateşkes sağlanana kadar bedeli ne olursa olsun sahada kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Lübnan'ın güney sınırında İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmalarda 174 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldü.