İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli öldü

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01/10/2024

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İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından aktardığı habere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Ataya ve Ebu Şumeys ailelerinin evlerine düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli öldü.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı "Eş-Şucaiyye" okuluna saldırı düzenledi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.

01/10/2024 09:32
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