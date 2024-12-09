İsrail'in, Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırıda 3'ü çocuk, 10 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk, 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampının doğusunda sivillerin toplandığı alan, İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

Saldırıda 3'ü çocuk, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine de saldırdı.

Bir grup sivilin hedef alındığı saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi; çok sayıda kişi yaralandı.

Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi yakınındaki evlerini kontrol etmeye çalışan bir grup Filistinli de İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla hedef alındı.