İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı KKTC'de de protesto edildi

Lefkoşa'da İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırı protesto edildi.

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18/10/2023

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İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı KKTC'de de protesto edildi

Lefkoşa'da İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırı protesto edildi.

İsrail'in hastane saldırısına tepki gösteren bir grup, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserliği ofisi önünde toplanarak slogan attı.

Türkiye, KKTC ve Filistin bayrakları taşıyan protestocular, okudukları basın bildirisinde İsrail'in bebek, çocuk, kadın ve erkek ayrımı yapmadan Filistinli sivilleri canlı yayında hastaneye yaptığı saldırı ile katlettiği belirtilerek, uluslararası toplumdan Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmasını istendi.

Basın bildirisinin okunmasının ardından araçlarla konvoy düzenleyen protestocular, Lefkoşa caddelerinde tur attı.

18/10/2023 10:13
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TAGS: haber, kıbrıs
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