İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 400'den fazla kişi öldü

İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 404 kişinin hayatını kaybettiği, 562 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlarda hayatını kaybeden 404 kişinin naaşı ile 562 yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, enkaz altında halen çok sayıda kişinin bulunduğu, ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

- İsrail'in saldırılarında 4 hükümet yetkilisi de öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hava saldırılarında 4 hükümet yetkilisinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Söz konusu yetkililerin Hükümet Çalışmalarını Takip Birimi Başkanı İsam ed-Dalis, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmed el-Hitte, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mahmud Ebu Vatfe ve İç Güvenlik Teşkilatı Genel Müdürü Behcet Ebu Sultan olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.