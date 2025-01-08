İsrail'in Gazze'nin farklı yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 20 Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği son hava saldırılarında 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin güneyinde yer alan Gizan Raşvan bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sivil savunma ekipleri de Han Yunus'un Manara Mahallesi'nde bir aracın hedef alındığı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun bölgesindeki saldırılarda ölen 5 kişinin cansız bedenlerinin enkazdan çıkartıldığını, enkaz altındaki 4 kişiye ise ulaşılmaya çalışıldığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinden alınan bilgiye göre ise kentin batısındaki Bassa bölgesindeki hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 17 bin 800'den fazlası çocuk, yaklaşık 12 bin 300'ü kadın, 45 bin 885 Filistinli öldü, 109 bin 196 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.